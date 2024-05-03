Rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul'un yüzde 81'ine sahipler! Uçurum açıldıkça açıldı, 10 milyon TL ve üzeri...

Borsa İstanbul’da yatırımcıların portföy büyüklüklerine göre dağılımlarında uçurum dikkat çekti. Son 4 ayda portföyünü en çok artıran yatırımcı grubunun 10 milyon lira ve üstü portföye sahip yatırımcılarda. 10 milyon lira ve üstü yatırımcılarda artış yaşanırken küçük yatırımcı yerinde saydı.

Ekonomim'de yer alan habere göre 2023 yılı sonunda 10 milyon lira üstü portföy büyüklüğüne sahip bin 679 yabancı 15 bin 371 yerli yatırımcı borsadaki toplam portföyün yüzde 79,5’ine sahipken bu oran nisan sonunda yüzde 81,2’ye yükseldi. Bu portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı sayısı da yerlide 20 bin 376'ya, yabancı yatırımcıda ise bin 875'i çıktı.

KÜÇÜK YATIRIMCI YERİNDE SAYDI

10 milyon lira ve üstü portföye sahip yerli yatırımcıların portföyü yüzde 38,1 yükselerek 1.77 trilyon liradan 2.44 trilyon liraya ulaştı. Yılın ilk 4 ayında portföy büyüklüğü 0-10 bin lira arası olan yatırımcı sayısı neredeyse aynı kaldı ve 4 milyon 274,3 bin oldu.







