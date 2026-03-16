FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Risk iştahı düştü! Küresel hisse fonlarından 7 milyar dolarlık çıkış

Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Küresel hisse senedi fonlarından geçen hafta 7,05 milyar dolarlık çıkış kaydedildi.

Begüm Özkaynak

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın petrol arzında yarattığı aksaklıklar küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Artan jeopolitik gerilimle birlikte yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmaya başladığı görülürken, küresel hisse senedi fonlarından dikkat çekici para çıkışı yaşandı.

Lipper verilerine göre 11 Mart ile sona eren haftada küresel hisse senedi fonlarından 7 milyar 50 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Bu rakam, 17 Aralık 2025 haftasında görülen 46 milyar 680 milyon dolarlık satıştan bu yana en yüksek haftalık çıkış olarak kaydedildi.

ABD VE AVRUPA FONLARINDA GÜÇLÜ SATIŞ

Bölgesel bazda en büyük satış ABD hisse senedi fonlarında gerçekleşti. ABD hisse fonlarından yaklaşık 7 milyar 770 milyon dolar çıkış yaşandı. Bir önceki hafta ise bu fonlarda 21 milyar 910 milyon dolarlık satış görülmüştü.

Avrupa hisse fonları da satış baskısından kaçamadı. Bölgedeki fonlar haftayı 7 milyar 710 milyon dolarlık çıkışla tamamladı.

Buna karşılık Asya hisse fonlarına 6 milyar 150 milyon dolar giriş oldu. Bu durum yatırımcıların sınırlı da olsa Asya piyasalarına yöneldiğini gösterdi.

FİNANS VE SAĞLIK FONLARINDAN ÇIKIŞ

Sektörel hisse fonlarında toplam 2 milyar 710 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

En büyük çıkışlar finans sektörü fonlarında 2 milyar 310 milyon dolar ve sağlık sektörü fonlarında 1 milyar 310 milyon dolar ile görüldü. Sanayi sektörü fonları ise ters yönde hareket ederek 1 milyar 310 milyon dolar net giriş kaydetti.

TAHVİL FONLARINA İLGİ ZAYIFLADI

Küresel tahvil fonlarına haftalık net giriş 5 milyar 720 milyon dolar ile son 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yüksek getirili tahvil fonlarında 3 milyar 170 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu rakam Nisan 2025’ten bu yana görülen en büyük haftalık satış olarak kaydedildi. Buna karşılık kısa vadeli tahvil fonlarına 5 milyar 750 milyon dolar giriş gerçekleşti.

PARA PİYASASI FONLARINA TALEP SÜRÜYOR

Riskten kaçınan yatırımcıların yöneldiği para piyasası fonları üst üste yedinci haftada da giriş kaydetti. Bu fonlara geçen hafta 6 milyar 930 milyon dolar yatırım yapıldı.

Altın ve değerli metal fonlarında ise 2 milyar 840 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Gelişmekte olan piyasalarda da satış baskısı dikkat çekti. Hisse fonlarından 2 milyar 690 milyon dolar, tahvil fonlarından ise 656 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Jeopolitik gerilim ve küresel büyüme endişeleri yatırımcıların daha güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hisse satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.