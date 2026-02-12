FİNANS

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 13 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL), 13 Şubat Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 12 Şubat Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 110,00 TL kapanış, %5,87 değişim ve 7,70 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Recep Demircan

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 104,60 TL’den başladı. Seans içinde 111,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 104,30 TL görüldü ve günü 110,00 TL’den kapattı.
SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %5,87 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,70 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 71,30 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 110,00 TL, 103,90 TL, 103,60 TL, 105,50 TL, 103,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 103,40 TL – 110,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 12 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 102,57 TL, 52 günlük ortalama 93,35 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 105,33 TL ve 100,67 TL destek, 112,33 TL ve 114,67 TL direnç noktalarıdır.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 13 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 13 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 SAHOL SAHOL analizi SAHOL teknik analiz SAHOL günlük teknik analiz SAHOL günlük işlem hacmi SAHOL gün sonu kapanış
