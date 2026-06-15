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SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 16 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL), 16 Haziran Salı 2026 için hazırlanan analizde, 15 Haziran Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 101,20 TL kapanış, %5,47 değişim ve 3,45 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 16 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 5,72%
ALARK 2,24%
AEFES 4,41%
ARCLK 3,11%
ASELS 1,21%
ASTOR 8,10%
BTCIM 1,37%
BIMAS 3,68%
BRSAN 2,98%
CANTE 2,07%
CIMSA 2,59%
CCOLA 0,00%
DSTKF 7,56%
DOAS 1,75%
EKGYO 4,77%
ENKAI 3,33%
EREGL 2,13%
FROTO 3,92%
GARAN 3,75%
GUBRF 9,97%
HEKTS 2,31%
ISCTR 4,05%
KRDMD 4,32%
KCHOL 4,96%
KONTR 2,31%
KUYAS -2,00%
MAVI 1,52%
MIATK 0,96%
MGROS 3,94%
OYAKC 3,86%
PASEU -2,11%
PGSUS 5,35%
PETKM -0,21%
SAHOL 5,47%
SASA 3,46%
SISE 3,66%
HALKB 6,98%
TSKB 4,15%
TAVHL 6,18%
TOASO 6,68%
TRMET 5,08%
TUPRS -0,81%
TRALT 7,34%
THYAO 5,85%
TTKOM 1,48%
TCELL 3,79%
TURSG 3,10%
ULKER 3,09%
VAKBN 4,17%
YKBNK 6,19%
Hande Dağ

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde güne 100,50 TL’den başladı. Seans içinde 102,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 99,10 TL görüldü ve günü 101,20 TL’den kapattı.
SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %5,47 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,45 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 34,26 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 101,20 TL, 95,95 TL, 91,60 TL, 91,15 TL, 91,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 101,20 TL – 95,95 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 15 Haziran Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 92,27 TL, 52 günlük ortalama 94,89 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 103,00 TL ve 105,00 TL destek, 97,00 TL ve 93,00 TL direnç noktalarıdır.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 16 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 16 Haziran Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
287
22.019.400.001,50
% 8.1
18:10
THYAO
325.75
19.806.077.204,50
% 5.85
18:10
AKBNK
76.75
13.547.503.398,95
% 5.72
18:10
ASELS
375.75
11.507.987.468,00
% 1.21
18:10
ISCTR
14.89
9.278.978.105,24
% 4.05
18:10
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