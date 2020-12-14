Selvan Gıda'dan halka arz, Bim'den temettü... 14 Aralık 2020 Pazartesi KAP şirket haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi?

Almanya'dan gelen aşı haberi piyasaları etkilemeye devam ediyor. Merkez Bankası faiz kararı borsada etkili olacak mı? Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 14 Aralık 2020 Pazartesi son eklenen KAP haberleri..
Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 14 Aralık KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor.
Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
BİM 1 TL'lik hisseye brüt 2 TL kâr payı ödenmesi ve nakit kâr payı dağıtımının 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılması teklifini genel kurula sunacak.
BİM ödenmiş sermayenin yüzde 200'üne isabet eden brüt 1,21 milyar TL'lik kâr payının olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasını genel kurula teklif edecek.Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, 1 TL'lik hisseye brüt 2 TL kâr payı ödenmesi ve nakit kâr payı
dağıtımının 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılması kararını genel kurula sunacak.
Kervan Gıda'nın yüksek taleple karşılanan halka arzı sonrasında halka arz çalışmalarına ilişkin iki yeni haber daha gündeme geldi. Verusa Holding'in iştiraki Aldem Çelik'in halka arz kararı alındığı belirtilirken, İttifak Holding'in iştiraki Selva Gıda'da halka arz için aracılık sözleşmesi yapıldı.
Sabancı Holding'den CarrefourSA'da fiili dolaşımdaki payların yüzde 5'e çıkarılmasına yönelik adım geldi. Holding, 2.5 milyon TL nominal değerli hisse senedinin borsada satılabilmesi için MKK'ya başvuruda bulundu
Koronavirüs aşısının bulunmasından borsa nasıl etkilenir büyük küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen ve yüzde 90 etkili olan aşı haberi (Pfizer ve Biontech) ile birlikte, ABD'deki artan koronavirüs vakaları ve hastaneye yatan yeni hastaların büyük oranda artmasına rağmen Wall Street’in ralli yapmasını sağladı. Yatırımcılar 2021'de değerlenecek hisseler araştırmaya başladı.
National Securities’in Baş Borsa Stratejisti Art Hogan CNBC’ye verdiği röportajda, aşının bulunmasının ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını vurguladı. Baş stratejist, “Şirketlerin bilançolarındaki nakit seviyesi tarihi yüksekliklerde ve bana kalırsa bu durum hisse geri alımları, temettüler, satın almalar, sermaye harcamaları ve yeni işçi alımları biçiminde kendisini gösterecektir. Eğer bu şekilde olursa döngüsel hisselerde şu anda görmeye başladığımız rotasyonun uzun süre göreceğimiz bir trend haline gelebileceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.
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