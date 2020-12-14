Selvan Gıda'dan halka arz, Bim'den temettü... 14 Aralık 2020 Pazartesi KAP şirket haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi?

Almanya'dan gelen aşı haberi piyasaları etkilemeye devam ediyor. Merkez Bankası faiz kararı borsada etkili olacak mı? Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 14 Aralık 2020 Pazartesi son eklenen KAP haberleri..

14 ARALIK 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 14 Aralık KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor.

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

BİM'DE TEMETTÜ TEKLİFİ

BİM 1 TL'lik hisseye brüt 2 TL kâr payı ödenmesi ve nakit kâr payı dağıtımının 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılması teklifini genel kurula sunacak.

BİM ödenmiş sermayenin yüzde 200'üne isabet eden brüt 1,21 milyar TL'lik kâr payının olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasını genel kurula teklif edecek.Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, 1 TL'lik hisseye brüt 2 TL kâr payı ödenmesi ve nakit kâr payı

dağıtımının 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılması kararını genel kurula sunacak.