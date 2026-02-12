FİNANS

Smart Güneş'te (SMRTG) anlaşma sağlandı! Üretim yeniden başladı

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG), Gebze Panel Üretim Tesisi'nde devam eden toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Şirket, Birleşik Metal-İş Sendikası ile yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığını ve iş bırakma sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Begüm Özkaynak

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Gebze Panel Üretim Tesisi'ne ilişkin son durumu duyurdu.

TOPLU SÖZLEŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Şirket, Birleşik Metal-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 12 Şubat 2026 tarihinde anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

İŞ BIRAKMA SONA ERDİ, ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

22 Ekim 2025 tarihinde başlayan iş bırakma kararı, taraflar arasında sağlanan mutabakatla birlikte sona erdi. Yapılan açıklamada, Gebze Panel Üretim Tesisi'nde üretim faaliyetlerinin yeniden başladığı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin Gebze Panel Üretim Tesisi'nde Birleşik Metal İş Sendikası ile yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 12.02.2026 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Söz konusu anlaşma ile tesiste 22.10.2025 tarihinde uygulanmaya başlanmış olan işi bırakma kararı da sona ermiş olup, üretim faaliyetleri yeniden başlamıştır. Operasyonel sürekliliğin sağlanmasına yönelik gerekli planlamalar tamamlanmış olup, üretim ve sevkiyat programlarımız normal takvimine dönmektedir.

Karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog sürecine katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederiz.

Birlikte daha güçlü, daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
grev Toplu iş sözleşmesi KAP
En Çok Aranan Haberler

