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Son Dakika: Borsa İstanbul'da tekrar devre kesici uygulandı!

BORSA HABERLERİ  | 23.03.2021 10:10 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da dün iki kez devre kesici uygulaması aktif olmuştu. Yüzde 10'a yakın kayıp yaşayan Borsa İstanbul'da yeni günde yine devre kesici uygulaması aktifleştirildi.

Son Dakika: Borsa İstanbul'da tekrar devre kesici uygulandı!

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem günü yüzde 10'a yakın kayıp yaşarken, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı ve devre kesici uygulaması gerçekleşti.

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BORSA İSTANBUL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti.

Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.

(AA)

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