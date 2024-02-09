FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. SPK, bir şirketin daha halka arzını onayladı

SPK, bir şirketin daha halka arzını onayladı

09.02.2024 07:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi.

SPK, bir şirketin daha halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre, Kurul, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 16,20 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin 699 milyon 360 bin 537,32 lira, Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, VBT Yazılım AŞ'nin 91 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK ayrıca Çağdaş Faktoring AŞ'nin 559 milyon 50 bin lira, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik AŞ'nin 1 milyar lira, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 400 milyon lira, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 250 milyon lira, Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ'nin 8 milyar lira, T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin 30 milyar lira ve 7 milyar dolar, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 3 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Fibabanka AŞ Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonunun kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusu da onaylandı.

Kurul, Turk Fone Telekomünikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketine 155 bin 567 lira, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (BOBET) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili bir kişiye 69 bin 783 lira idari para cezası uyguladı.

SPK, "hmd", "hmdfx", "hmdsystem", "hmdtr" ve "hmdinvestment" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emeklilerin gözü bayram ikramiyeleri zammında! Canlı yayında "Duyum aldım" dedi, rakam verdi Emeklilerin gözü bayram ikramiyeleri zammında! Canlı yayında "Duyum aldım" dedi, rakam verdi
Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...
Altının kilogram fiyatında gerilemeAltının kilogram fiyatında gerileme
Anahtar Kelimeler:
SPK halka arz
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

Ara transferin son gününde bomba! 'Karim Benzema Türkiye'ye geldi'

Ara transferin son gününde bomba! 'Karim Benzema Türkiye'ye geldi'

Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?

Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

Bir şirket daha halka arz oluyor!

Bir şirket daha halka arz oluyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.