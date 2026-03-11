FİNANS

SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularına onay verdi.

SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay
Begüm Özkaynak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende bazı şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularını değerlendirdi. Kurul, yapılan incelemelerin ardından 6 şirketin tahvil ve finansman bonosu ihracı başvurusuna onay verdi.

TL CİNSİ İHRAÇLARA ONAY

SPK kararına göre TL cinsi tahvil veya finansman bonosu ihracı kapsamında şu şirketlerin başvuruları kabul edildi:

Çağdaş Faktoring AŞ: 973,75 milyon TL
Turk Finansman AŞ: 790 milyon TL
Mint Finansman AŞ: 1 milyar TL
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ: 2,5 milyar TL
Opet Petrolcülük AŞ: 250 milyon TL

Kurul, söz konusu şirketlerin tahvil ve finansman bonosu ihracının yanı sıra yeşil ve sürdürülebilir nitelikli tahvil/finansman bonosu gibi borçlanma araçları ihraç etmesine de izin verdi.

TEB’E 2 MİLYAR DOLARLIK İHRAÇ İZNİ

Döviz cinsi ihraç tarafında ise Türk Ekonomi Bankası AŞ’nin (TEB) başvurusu kabul edildi. Buna göre banka, 2 milyar dolar tutarında tahvil ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edebilecek.

SPK onay
