SPK'dan Borsa İstanbul kararı: 8 Mayıs'a kadar devam edecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında ABD-İran savaşının başlamasıyla önlem olarak 1 Mart’ta başlayan ve o günden bu yana uygulanan açığa satış yasağının süresini 8 Mayıs 2026 seans sonuna kadar uzattı.

SPK'DAN BORSA İSTANBUL KARARI: O SÜREYİ UZATTI

SPK tarafından yapılan duyuruda "Kurul Karar Organı’nın 11.04.2026 tarihli ve 24/722 sayılı Kararı’nda öngörülen; Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 08.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.