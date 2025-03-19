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SPK'dan borsada işlem gören ortaklıklar ile ilgili açıklama

19.03.2025 22:52
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

SPK'dan borsada işlem gören ortaklıklar ile ilgili açıklama

SPK'dan yapılan açıklamada, Türkiye sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelerin Kurul tarafından yakından izlendiği ve piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere bazı hususların kamuoyuna duyurulmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

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Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınacak yönetim kurulu kararında geri alımın amacı, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıklar ile bağlı ortaklıkları, geri alım programlarına ayrıca bir yönetim kurulu kararı alınmasına gerek olmaksızın bu kararda belirtilen şartlar ile devam edebilecektir.

İlke kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen nominal değer sınırı (sermayenin yüzde 10’u) ile 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen günlük işlem sınırına (son 20 günlük işlem miktarı ortalamasının yüzde 25’i) ilişkin hükümlerin uygulanmamasına, 12'nci maddesinin ilk dört fıkrası ile 19'uncu maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamasına, 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca geri alım-satım yapmanın yasak olduğu sermaye artırım dönemlerinin nakit artırımlarla sınırlı olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

İlke kararı çerçevesinde geri alınan payların geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacağının bildirildiği açıklamada, "30 günlük sürenin hesaplanmasında 'ilk giren ilk çıkar' yöntemi uygulanacaktır. Söz konusu süre sona erdikten sonra ilgili paylar Tebliğ’in 19'uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılır veya Tebliğ’deki sınırlamalara uymak kaydıyla elde tutulabilir." ifadeleri kullanıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
SPK sermaye piyasası kurulu
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