FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

SPK'dan peş peşe onay! Sermaye artırımı ve ihraç listesi açıklandı

Sermaye piyasalarında haftanın en kritik başlıkları netleşti. Sermaye artırımlarından borçlanma aracı ihraçlarına, yeni fon kuruluşlarından idari yaptırımlara kadar birçok önemli karara imza atan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde piyasaların yakından takip ettiği başvuruları sonuçlandırdı.

SPK'dan peş peşe onay! Sermaye artırımı ve ihraç listesi açıklandı
Begüm Özkaynak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde çok sayıda sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuruyu karara bağladı.

Kurul, Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ'nin tahsisli sermaye artırımına onay verirken, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 284 milyon liralık bedelsiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 309 milyon 176 bin liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu da uygun buldu.

BANKA VE ARACI KURUMLARA DEV İHRAÇ İZNİ

SPK, borçlanma aracı ihraçlarına yönelik başvuruları da değerlendirdi. Buna göre;

-Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 15 milyar liralık,
-Anadolubank AŞ'nin 10 milyar liralık,
-Alternatifbank AŞ'nin 4,5 milyar liralık,
-Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık,
-Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun ise 500 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

Ayrıca, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık, Hayat Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu da onaylandı.

YENİ FON KURULUŞUNA İZİN

Kurul, BV Portföy Yönetimi AŞ Karbon Hasadı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verdi. Fonun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi de olumlu karşılandı.

9,8 MİLYON LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

SPK, çeşitli mevzuat ihlalleri kapsamında üç tüzel ve üç gerçek kişiye toplam 9 milyon 856 bin 102 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, Türkiye'de yerleşik kişilere internet üzerinden yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 17 internet sitesi hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca erişimin engellenmesi için gerekli hukuki sürecin başlatılmasına hükmedildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taksilerde yeni dönem! 'Mali cihaz' geldi: Kartla ödeme kabulü artık zorunluTaksilerde yeni dönem! 'Mali cihaz' geldi: Kartla ödeme kabulü artık zorunlu
11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
SPK bülten sermaye sermaye piyasası kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.