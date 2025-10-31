FİNANS

SPK duyurdu! Ünlü Yatırım Holding ve Bahadır Kimya'nın patronları hisse satacak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni açıklandı. Söz konusu bültende yer alınan karara göre; Ünlü Yatırım Holding'in patronu Levent Ünlü ve Bahadır Kimya'nın sahibi Serkan Bahadır'ın hisse satışı yapmasına onay verildi.

Devrim Karadağ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayladı, Borsa İstanbul'da iki şirkette patron hisse satışı yapacak. Ünlü Yatırım Holding'de Mahmut Levent Ünlü 17.5 milyon lotunu borsada satış yapmak için borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için SPK'ya başvuruda bulunmuştu.

SPK ONAYLADI

SPK da başvuruyu inceledi ve onayladı. Böylece Ünlü, son kapanış fiyatı olan 15.45 liradan hisselerini satması halinde 270 milyon lira gelir elde edecek.

Bahadır Kimya'nın patronu Serkan Bahadır ise 3 milyon 850 bin adet lotunu satacak. Bahadır'ın da son işlem fiyatına göre 216 milyon 370 bin lira gelir elde etmesi bekleniyor.

SPK Bülteni'nde şu ifadeler yer aldı:

  • Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin ortağı Serkan BAHADIR?ın, Şirket sermayesinde sahip olduğu 3.850.000 TL nominal değerli payların borsada satışı kapsamında borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
  • Ünlü Yatırım Holding AŞ.'nin ortağı Mahmut Levent ÜNLÜ'nün Şirket sermayesinde sahip olduğu ve 17.500.000 TL nominal değerli payların borsada satışı kapsamında borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
