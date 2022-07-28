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SPK lisansı nedir? SPK lisansı nasıl alınır?

21.07.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK, Sermaye Piyasa Kurulu’nun kısaltması olarak bilinir. SPK’nın vermiş olduğu lisans ile yatırım konusundaki tecrübeli kişiler belirlenebilir. SPK belgesine sahip kişiler, finansal piyasalar içerisinde yatırım danışmanlığı ve koçluğu yapabilir. Yatırım tavsiyelerinde bulunarak, yatırımcıyı kazançlı kaynaklara yönlendirebilir. SPK lisansına sahip tecrübeli danışmanlar, yatırımcının fonlarını kazançlı şekilde yönetmesini kolaylaştırır. SPK lisansı nedir, nasıl alınır?

SPK lisansı nedir? SPK lisansı nasıl alınır?

SPK yani açılımıyla Sermaye Piyasası Kurulu, mali özerkliğe sahip bir kuruldur. Buna ek olarak idare gücünü de elinde bulundurur. Serbest piyasalar için denetleyici ve düzenleyici bir güç olarak bilinir. 1981 yılında alınan karar sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulmuştur.

SPK lisansı ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun, yatırım danışmanlarına zorunlu kıldığı belgedir. Finansal okuryazarlığı kuvvetli, alanında uzman ve yatırım tavsiyesi verebilecek adayları belirler. SPK belgesi, bizzat Sermaye Piyasa Kurulu tarafından verilir. İnternet üzerinden yapılan sınavlara girerek, 70 ve üzeri puan alan kişiler SPK lisansı almaya hak kazanır.

SPK ne demek?

SPK, Sermaye Piyasası Kurulu demektir. Kanunlar uyarınca kurulmuş, denetleyici ve düzenleyici özelliklere sahip bir kurumdur. İdari ve mali yönetimi tamamen Sermaye Piyasası Kurulu’na aittir. TBMM, bizzat Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurulmasını sağlamıştır. SPK, piyasaların adil ve kanuna uygun çalışması için denetleme yapar.

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SPK lisansı nedir?

SPK lisansı, bizzat Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen bir belgedir. İnternet üzerinden yapılan dersler ve sınavların sonucunda adaya verilir. SPK lisansını almak için üniversite mezunu olmak yeterlidir. Sermaye Piyasa Kurulu’nun internet sitesine giriş yaparak, gerekli adımlar takip edilebilir.

SPL başvuru sistemi üzerinden SPK sınavına girilebilir. Başvuru sistemine girerek, lisanslarım sekmesine devam edilir. Adayın sınavlardan başarılı olması sonucunda, finansal okuryazarlığı teyit edilir. Böylece SPK lisansına sahip aday danışmanlık, yatırım danışmanlığı ve fon yöntemi yapabilir.

SPK lisansı ne işe yarar?

Kişiler SPK belgesi başvurusu yapmadan önce SPK lisansının ne işe yaradığını araştırır. SPK belgesi yatırım danışmanlığı, serbest piyasada çalışma gibi haklar elde etmeyi sağlar. Bu görevlerde rol almak isteyenler SPK belgesi almaya çalışır. SPK belgesi ile yapılabilen işler:

  • SPK lisansı, serbest piyasa içerisinde çalışmaya hak sağlar. Bu nedenle geçerliliği olan güncel bir SPK lisansı bulundurmak önemlidir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu’nun vermiş olduğu lisans ile yatırım danışmanlığı yapılabilir.
  • Yatırımcının elindeki nakitlerin değerlendirilmesi konusunda yardımcı olur. Yatırım tavsiyesi almak isteyen kişiler, doğrudan danışmanın SPK lisansını kontrol etmelidir.
  • SPK lisansı düzenli olarak kontrol edildiği için yatırım danışmanının güvenilir olması gerekir.

Finansal okuryazarlığı güçlü, doğru kararlar alınmasını sağlayan danışmanlar SPK belgesini güncel tutabilir. Her üç senede bir gerekli derslerin tekrar alınması gerekir. Aynı zamanda SPL belgelerine de dikkat edilebilir.

SPL belgelerinin kendi içerisinde üç düzeyi bulunur. Üçüncü düzey bir SPL lisansı ile SPK lisansı, yatırım danışmanına olan güveni artırır.

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

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