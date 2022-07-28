SPK lisansı nedir? SPK lisansı nasıl alınır?

SPK yani açılımıyla Sermaye Piyasası Kurulu, mali özerkliğe sahip bir kuruldur. Buna ek olarak idare gücünü de elinde bulundurur. Serbest piyasalar için denetleyici ve düzenleyici bir güç olarak bilinir. 1981 yılında alınan karar sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulmuştur.

SPK lisansı ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun, yatırım danışmanlarına zorunlu kıldığı belgedir. Finansal okuryazarlığı kuvvetli, alanında uzman ve yatırım tavsiyesi verebilecek adayları belirler. SPK belgesi, bizzat Sermaye Piyasa Kurulu tarafından verilir. İnternet üzerinden yapılan sınavlara girerek, 70 ve üzeri puan alan kişiler SPK lisansı almaya hak kazanır.

SPK ne demek?

SPK, Sermaye Piyasası Kurulu demektir. Kanunlar uyarınca kurulmuş, denetleyici ve düzenleyici özelliklere sahip bir kurumdur. İdari ve mali yönetimi tamamen Sermaye Piyasası Kurulu’na aittir. TBMM, bizzat Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurulmasını sağlamıştır. SPK, piyasaların adil ve kanuna uygun çalışması için denetleme yapar.

SPK lisansı nedir?

SPK lisansı, bizzat Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen bir belgedir. İnternet üzerinden yapılan dersler ve sınavların sonucunda adaya verilir. SPK lisansını almak için üniversite mezunu olmak yeterlidir. Sermaye Piyasa Kurulu’nun internet sitesine giriş yaparak, gerekli adımlar takip edilebilir.

SPL başvuru sistemi üzerinden SPK sınavına girilebilir. Başvuru sistemine girerek, lisanslarım sekmesine devam edilir. Adayın sınavlardan başarılı olması sonucunda, finansal okuryazarlığı teyit edilir. Böylece SPK lisansına sahip aday danışmanlık, yatırım danışmanlığı ve fon yöntemi yapabilir.

SPK lisansı ne işe yarar?

Kişiler SPK belgesi başvurusu yapmadan önce SPK lisansının ne işe yaradığını araştırır. SPK belgesi yatırım danışmanlığı, serbest piyasada çalışma gibi haklar elde etmeyi sağlar. Bu görevlerde rol almak isteyenler SPK belgesi almaya çalışır. SPK belgesi ile yapılabilen işler:

SPK lisansı, serbest piyasa içerisinde çalışmaya hak sağlar. Bu nedenle geçerliliği olan güncel bir SPK lisansı bulundurmak önemlidir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vermiş olduğu lisans ile yatırım danışmanlığı yapılabilir.

Yatırımcının elindeki nakitlerin değerlendirilmesi konusunda yardımcı olur. Yatırım tavsiyesi almak isteyen kişiler, doğrudan danışmanın SPK lisansını kontrol etmelidir.

SPK lisansı düzenli olarak kontrol edildiği için yatırım danışmanının güvenilir olması gerekir.

Finansal okuryazarlığı güçlü, doğru kararlar alınmasını sağlayan danışmanlar SPK belgesini güncel tutabilir. Her üç senede bir gerekli derslerin tekrar alınması gerekir. Aynı zamanda SPL belgelerine de dikkat edilebilir.

SPL belgelerinin kendi içerisinde üç düzeyi bulunur. Üçüncü düzey bir SPL lisansı ile SPK lisansı, yatırım danışmanına olan güveni artırır.



