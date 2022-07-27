SPL başvuru sistemi başvurusu ve şartları: SPL başvurusu nasıl yapılır?

SPL başvuru sistemine ulaşarak SPL başvurusu yapmak isteyen adaylar için bazı noktalar önemlidir. Başvuru yapmak isteyen kişinin öncelikle SPL başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu şartlara uyan kişiler, SPL başvurusunun nasıl yapıldığını araştırmalıdır.

SPL başvuru şartları nelerdir?

SPL başvuru şartları arasında lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak bulunur. Lisans veya ön lisans eğitimi devam eden adaylar sınava giriş hakkı kazanamaz. SPL sınavına başvuru yapabilmek için mutlaka mezun olmak gerekir. Okulda gördüğü derslerden ve sınavlardan başarıyla mezun olmuş adaylar SPL başvurusu yapabilir. Aynı zamanda sınava girme koşulları arasında, verilen derslerin üzerinden 3 yıl geçmiş olma şartı aranır. Verilen derslerin 3 yılda bir yenilenmesi amaçlanır. Bu sebeple SPL belgesinin geçerlilik süresi 3 sene ile kısıtlıdır.

SPL belgesinin süresi dolmuş adayların tekrar sınava girmesi gerekir. SPL eğitimleri ve sınavları uzaktan eğitimle kolayca tamamlanabilir. Uzaktan eğitim kararı alındığı için belirli elektronik taahhütname kuralları bulunur.

SPL düzey 1, 2, 3 dersleri nelerdir?

SPL sınavlarının belirli düzeyleri bulunur. SPL düzey 3, en geniş kapsamlı belge olarak kabul edilir. Düzey 3 belgesini almış bir adayın ilk iki düzeye de sahip olduğu varsayılır.

Düzey 1 dersleri içerisinde yatırım kuruluşları, takas ve operasyon işlemleri, kısıtlı sermaye piyasası ve meslek kuralları yer alır.

Düzey 2 içerisinde ticaret hukuku, finansal piyasalar, finansal yönetim ve mali analiz gibi dersler bulunur.

Düzey 3 içerisinde toplamda 12 ders yer alır. Bu sebeple düzey 3 tüm seviyeleri kapsar.

SPL başvurusu nasıl yapılır?

SPL başvurusu için SPL başvuru sistemine giriş yapılır. Sisteme giriş yaptıktan sonra adayın kendine ait üyeliği olması gerekir. Gerekli bilgiler verildikten sonra kolay bir şekilde üyelik oluşturulur.

Üyelik ile başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra, kağıt sınavlar adlı sekmeye geçilir.

Kağıt sınava başvur butonuna tıkladıktan sonra adayın elektronik taahhütnameyi onaylaması gerekir.

Gerekli adımları takip ettikten sonra adaya ait sınav türü, sınav ili ve konusu tercihi beklenir.

Gerekli bilgiler girildikten sonra, SPL başvuru sistemi adayı ödeme işlemine yönlendirir. Adaylar ödeme işlemini de tamamladıktan sonra SPL belgesi sınavına girmeye hak kazanır.



