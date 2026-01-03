Spor şirketleri geçen yıl yatırımcısını üzdü

Spor endeksi geçen yıl yüzde 35,1 değer kaybetti. Kulüplerin yaşadığı finansal problemler, zayıf bilançolar hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Hisseleri yüzde 53,2 değer kaybeden Beşiktaş, 2025 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 50,3, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 23,4, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 9,2 kaybettirdi.

Beşiktaş şampiyonluk yarışında geride kalırken, borsada da yatırımcısını üzdü. Kulüp 2025 yılında müzesine kupa götüremedi.

2025 yılını futbolda herhangi başarı elde edemeden kapatan siyah-beyazlılarda yönetim, teknik ekip ve futbolcular siyah-beyazlı taraftarların beklentilerine cevap veremedi.

Fenerbahçe Futbol Takımı da 2025 yılını kupasız kapattı.

Türkiye Kupası'nı kazanarak 2014'ten sonraki 9 yıllık hasretine 2023'te teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde son veren sarı-lacivertliler, 2024'ün ardından 2025'te de müzesine kupa götüremedi.

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray ise borsada aynı performansı gösteremedi.

YATIRIMCILARINI ÜZDÜ

Spor şirketlerinin aralık ayı performansına bakıldığında yatırımcısına en fazla yüzde 14,1'le Fenerbahçe kaybettirdi.

Bu dönemde Trabzonspor'un hisseleri yüzde 10,1, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 8,7, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 5,2 geriledi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE SAHİP TAKIM: GALATASARAY

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray yılı 15 milyar 659 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Galatasaray'ı 11 milyar 525 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 8 milyar 25 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 7 milyar 114 milyon 247 bin 799 lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.