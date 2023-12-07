Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzında talep toplama başladı

Gayrimenkulle tatil konseptini, devre mülk çatısı altında birleştirip önemli bir iş modelini ortaya koyduklarını aktaran Elmas, "Sur Tatil Evleri, dünyada trend haline gelen paylaşım ekonomisini de merkeze alan bir iş olmuş oluyor. Üç sağlam ayağı var, gayrimenkul, turizm ve paylaşım ekonomisi. Dolayısıyla büyük bir değer ortaya koymuş oluyoruz. Başladığımızdan bu yana Sur Tatil Evleri ile ilgili çok ciddi bir talep aldık." diye konuştu.

OLUŞAN KAYNAK YENİ PROJELERE HARCANACAK

Elmas, halka arz sonrası oluşan kaynağı projelerinin tamamlanmasına hızlıca harcayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projeyi etap etap yapıyoruz. Sadece bir projeyle yola çıkmış değiliz. Sur Yapı Grubu'nun bütün turizm yatırımlarını ve özelde bu oluşturduğumuz paylaşım ekonomisi gayrimenkul tatil konseptini geliştirerek başka şehirlerde de önümüzdeki dönemde yatırıma dönüştürmek istiyoruz. Şirketin en önemli özelliklerinden bir tanesi ikinci yıldan itibaren çok net artı nakit bırakıyor olması. Şu anda şirketin hiçbir finansal borcu yok ve bu çok önemli.

Faizlerin yüzde 60'lara çıktığı bir ortamda hiç borç ve faiz yükü taşımayan bir şirket. Dolayısıyla finansal risk çok düşük. Piyasa borcu da yok, çok düşük. Bir aylık imalat o ayın tahsilatıyla dönen bir şey. Sadece biz devre mülk sattığımız alıcılarımıza borçluyuz. O da o taahhüdü yerine getirme anlamında borç, parasal bir borç değil. Dolayısıyla Sur Tatil Evleri GYO çok güçlü bir şirket. Arsa kendisinin, varlığı kendisinin, borcu yok. 2 yıl içerisinde büyük oranda etap etap biter bitmez çok ciddi net nakit üretebilir. Onunla da hızlıca diğer yatırımlara geçmek istiyoruz. Aynı zamanda imkanlar el verdiği müddetçe temettü de dağıtmak istiyoruz. Sur Tatil Evleri GYO, önümüzdeki süreçte çok iyi temettü dağıtacak şirketlerden biri olacak."

"BORCU OLMAYAN ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞİRKETİ TÜRK HALKINA AÇMIŞ OLUYORUZ"

Elmas, Sur Tatil Evleri GYO'nun göz bebekleri olduğunu belirterek, "Çok önem veriyoruz, üzerine de bir iş modeli bina ettik. Sur Yapı Grubu'nun 30 yıllık tecrübesi gayrimenkul, perakende, enerji, bütün bunların çok ciddi bir pazarlama ekibiyle beraber buraya bütün tecrübemizi yansıtmış oluyoruz. Faaliyete geçtikten sonra da sadece satışlardan elde edilen gelir değil, önemli bir faktör daha tamamını satmıyoruz gayrimenkulün. Bir miktarını elde tutuyoruz ve oradan turizm konaklama geliri elde edeceğiz. Bir de çok büyük bir işletme yapılacak. İşletme, kiralama, konaklama geliri olan, satışlardan tahsilat yapacak, borcu olmayan çok güçlü bir şirketi Türk halkına açmış oluyoruz. İnşallah hep beraber kazanırız ve herkese bereket getirir." ifadesini kullandı.

Borsa İstanbul'un son 3-4 yıldır alınan tedbir ve taleple çok iyi bir noktaya geldiğine işaret eden Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Borsa tabana yayıldı ve çok iyi oldu. Önümüzdeki dönemde bunun çok daha genişleyerek devam edeceğini düşünüyorum. Faizlerin bu seviyede olduğu bir ortamda bile borsa böyle bir seviyeyi muhafaza ediyorsa, 2024'ün ortasından itibaren faizlerin geri çekilmeye başladığı bir dönemde, dünya borsalarından da gelen bir pozitif rüzgarla Borsa İstanbul'un çok ciddi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Halka arzlar da bu anlamda borsamıza ciddi bir ivme kazandırdı. Halka arzlarda çok büyük talepler söz konusu, alan hemen herkes para kazanıyor. Son dönemde 2-3 milyon arası şirketlerin büyüklüğüne göre adet/talep olarak geliyor. Biz inşallah bu rakamları çok daha fazla geçeceğimizi düşünüyorum.

Sur Tatil Evleri GYO'nun çok performanslı bir hisse olacağını düşünüyorum. Mali tablolarımız haziran ayının tabloları yani neredeyse üzerinden 6 ay geçti. Hazirandan bu yana aylık yüzde 5-6'yı geçen bir enflasyon söz konusu. Bunları da fiyatlarımıza yansıtmadık. Bilançolarımızda 9. ay tablolarımız da var, bunları da yansıtmadık. Dolayısıyla şirketin içerisinde çok ciddi bir görünmeyen bir değer var. Yılbaşından itibaren yeni değerlemeleri koyduğumuz zaman rakamların çok daha yüksek olduğunu insanlarımız görmüş olacak. Halka arz sonrasında da birkaç senelik vadede içerisinde yatırımcısına çok ciddi bir para kazandıracak. Hep beraber kazanacağımız bir hisse olacağını düşünüyorum. Sur Tatil Evleri GYO, yatırımcıya temettü dağıtan bir şirket olacaktır."

PAY FİYATI BELLİ OLDU

Borsa kodu "SURGY" olan Sur Tatil Evleri GYO paylarının fiyatı, yüzde 20,05 halka arz iskontosu ile 49,18 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek 45 milyon TL nominal değerli paylarının yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,2 milyar TL, halka açıklık oranı da yüzde 26,87 olarak öngörülüyor. Sur Tatil Evleri GYO payları aynı zamanda Borsa İstanbul'da Katılım Endeksi'ne de dahil edilecek.





