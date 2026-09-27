T. HALK BANKASI (HALKB) 28 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesi 25 Eylül Cuma 2026 tarihinde güne 45,60 TL’den başladı. Seans içinde 45,96 TL seviyesine yükseldi, en düşük 44,70 TL görüldü ve günü 44,90 TL’den kapattı.

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesi için 25 Eylül Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,66 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,55 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 12,23 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 44,90 TL, 45,20 TL, 46,06 TL, 46,58 TL, 47,24 TL oldu. Bu dönemde fiyat 44,90 TL – 47,24 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesinin 25 Eylül Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 47,35 TL, 52 günlük ortalama 40,69 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 43,00 TL ve 42,00 TL destek, 46,00 TL ve 48,00 TL direnç noktalarıdır.

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