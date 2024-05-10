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Talepler toplandı! Borsa İstanbul'da gong bu kez Koton için çaldı, halka arzın büyüklüğü 4,17 milyar lira

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 14:41
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Borsa İstanbul'da gong bu kez Koton için çaldı. Düzenlenen törenin ardından Koton hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Pay fiyatının 30,50 lira olarak belirlendiği halka arza ilişkin talep toplama sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarından 1,4 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 4,8 kat talep toplandı.

Talepler toplandı! Borsa İstanbul'da gong bu kez Koton için çaldı, halka arzın büyüklüğü 4,17 milyar lira

Koton, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Hisselerinin yüzde 16,5’i borsaya açılan Koton’un halka arz büyüklüğü 4,17 milyar lira oldu. Koton hisseleri, Borsa İstanbul’da 'KOTON' koduyla işlem görüyor.

HALKA ARZIN BÜYÜKLÜĞÜ 4,17 MİLYAR LİRA

Halka arzın büyüklüğü ise 4 milyar 166 milyon 300 bin lira olarak gerçekleşti. Konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla 17,2 milyar lira seviyesine taşıyan, yurt içi ve dışındaki 437 mağazası ve e-ticaret operasyonlarıyla 70 ülkede faaliyet gösteren Koton’un halka arzı, İş Yatırım konsorsiyum liderliği ve Ak Yatırım konsorsiyum eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile yapıldı. Koton, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 30-40’ını yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, yüzde 60-70’ini ise büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirecek.

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'KOTON' KODUYLA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Koton, 10 Mayıs itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, 'KOTON' koduyla işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul’da düzenlenen Koton Halka Arz Gong Töreni’ne; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Kenan Ayvacı, Konsorsiyum Eş Lideri Ak Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, şirket yetkilileri ve davetliler katıldı. Gong törenine katılım oldukça yoğun oldu.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Koton Mağazacılık, çok özetle söylemek gerekirse, bir marka inşasının ve girişimciliğin güzel örneklerindendir. Markasıyla, ortaklık yapısıyla, tedarikçisiyle, müşterisiyle, kurumsal yapısıyla, sürdürülebilirlik ilkeleriyle, sosyal sorumluluğuyla ve daha birçok yönüyle, çok başarılı bir iş modelidir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, sadece, hedeflerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişmekle kalmamış, aynı zamanda bu başarılı iş modelinin ve markasının büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak çok önemli bir adım atmıştır. Koton'un değerli yöneticilerini bu stratejik kararından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“GLOBALLEŞME YOLCULUĞUMUZDA KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ”

Koton 2 kişinin hayaliyle başladığını belirten Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, “36 yıllık emeğin adanmışlığın inancın neticesinde tarihi bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Aramıza katılan her yeni arkadaşımızın heyecanıyla, bilgisiyle büyüdü ve bugünlere geldi. El birliğiyle Türkiye’nin moda markasını yarattık. Ülkemizin sınırlarını aştık. 70 ülkeye ulaştık. Globalleşme yolculuğumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Güçlü finansal ve kurumsal yapımızla, Cumhuriyet ilkelerine olan sarsılmaz inancımızla, toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere sahiplendiğimiz tüm değerlerde yaşama saygı diye özetlediğimiz sürdürülebilir anlayışımızla yarınlara inançla yürüyoruz” diye konuştu.

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"KOTON İÇİN GERÇEKTEN TARİHİ BİR GÜN"

Yılmaz Yılmaz ise “Bugün Koton için gerçekten tarihi bir gün. Bundan 36 yıl önce Kuzguncuk’ta açtığımız 25 metrekare dükkanla yola çıktık. O küçük dükkan her şeyin tüm hayallerimizin başlangıç noktasıydı. 2 kişi olarak yola çıktık. 7 bin 900 kişilik büyük bit aile olduk. Şimdi büyük aileye yatırımcılarımızda eklendi. Koton’un geleceğine güvenen yaklaşık 3 buçuk milyon yeni ortağımız var” ifadelerini kullandı.

“3 BUÇUK MİLYONDAN FAZLA YENİ YATIRIMCIMIZ OLDU”

Büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyleyen Koton CEO’su Bülent Sabuncu da “Öncelikle bu gong töreni çalışanlarımız, paydaşlarımız ve üç buçuk milyondan fazla yatırımcımız için hayırlı ve uğurlu olsun. Buraya gelmek çok kolay olmadı. 36 yıllık bir geçmişimiz var. İlmek ilmek dokunan bir halka arz süreci var. Sahip olduğumuz finansallar, çalışma ekibi, güçlü yönetim kadromuz ve sahip olduğumuz denetim yapımızla halka açık bir yapıya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Umuyorum bundan sonra taşıdığımız bayrağı hem sektör hem ülke olarak daha yukarılara taşımak için arkadaşlarımla birlikte çok çalışmaya devam edeceğiz. Bizim halka arzımız 2024’ün en büyük halka arzlarından bir tanesiydi ve bence çok başarılı tamamlandı. 3 buçuk milyondan fazla yeni yatırımcımız oldu. Yaklaşık 4.2 milyarlık bir talep toplandı. Biz bunu başarılı bir halka arz olarak yorumlayabiliriz Kotonun ciddi büyüme hedefleri var. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde Türkiye ve yurt dışında 130 ile 150 arasında mağaza açma hedefimiz var. Yeni mağaza açmaları, renovasyonlarda, depo entegrasyonlarında ve IT yatırımlarında bunları kullanmayı planlıyoruz. Onlineda da büyümeyi planlıyoruz. Bize gelen bu fonla birlikte özellikle şirketin büyümesini destekleyecek fonlara bir katkı olarak düşünebilirsiniz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Koton hisse
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