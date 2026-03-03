FİNANS

Tarih belli oldu! Borsa İstanbul'da 2 hissede birden değişiyor

Borsa İstanbul, iki hissenin fiili dolaşım oranında değişikliğe gitti. 3 Mart 2026 tarihli KAP bildirimiyle ADGYO ve GUNDG paylarının endeks hesaplamalarında kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranları güncellendi. Yeni oranlar 4 Mart itibarıyla geçerli olacak.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul A.Ş., 3 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle iki şirketin hisselerine ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören halka açık paylarının toplam ödenmiş sermayeye oranını ifade ediyor. Bu oran, özellikle endeks hesaplamalarında ağırlık belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

ADGYO VE GUNDG İÇİN YENİ ORANLAR

Açıklamaya göre Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) hisselerinde endekslerde kullanılacak fiili dolaşım oranları güncellendi.

Buna göre ADGYO paylarının fiili dolaşım oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, GUNDG paylarının fiili dolaşım oranı ise yüzde 46 olarak açıklandı.

4 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Borsa İstanbul'un yaptığı düzenlemenin 4 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. Güncellenen oranların, ilgili hisselerin endeks içindeki ağırlıklarında değişiklik yaratabileceği değerlendiriliyor.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NEDİR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO), bir şirketin toplam sermayesi içindeki hisselerin, borsada serbestçe alınıp satılabilen ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan kısmının yüzdesini ifade eder.

