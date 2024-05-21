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Tarihi rekor! Borsa İstanbul 11 bin puanı aştı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 11:11
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Borsa İstanbul'dan tarihi rekor geldi. BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aştı.

Tarihi rekor! Borsa İstanbul 11 bin puanı aştı!

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'dan tarihi rekor geldi. BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aştı.

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Borsa İstanbul rekor
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