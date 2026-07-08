TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde güne 271,00 TL’den başladı. Seans içinde 271,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 257,50 TL görüldü ve günü 263,75 TL’den kapattı.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,12 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,95 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,57 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 263,75 TL, 272,25 TL, 272,50 TL, 276,50 TL, 281,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 263,75 TL – 281,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 08 Temmuz Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 283,64 TL, 52 günlük ortalama 275,64 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 257,00 TL ve 251,00 TL destek, 275,00 TL ve 287,00 TL direnç noktalarıdır.

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