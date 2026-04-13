TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 14 Nisan Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 13 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde güne 339,25 TL’den başladı. Seans içinde 339,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 326,25 TL görüldü ve günü 328,50 TL’den kapattı.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 13 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-4,99 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,04 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,16 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 328,50 TL, 345,75 TL, 341,25 TL, 344,00 TL, 312,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 312,75 TL – 345,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 13 Nisan Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 310,20 TL, 52 günlük ortalama 321,50 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 311,67 TL ve 295,33 TL destek, 344,67 TL ve 361,33 TL direnç noktalarıdır.

