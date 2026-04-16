İstanbul'da 300 milyonluk tarla satışı! 2002'den bu yana imar planı yok

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz’da bulunan iki ayrı tarla, yüksek bedellerle satışa sunuluyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihalede toplam değer yaklaşık 300 milyon lirayı buluyor.

Dünya'nın haberine göre; Istakoz Sırtı mevkiindeki taşınmazlar kapalı teklif usulüyle satılacak.

2002'DEN BU YANA İMAR PLANI BULUNMUYOR

2 bin 260 metrekarelik parsel için 110 milyon 740 bin lira, diğer parsel için ise 115 milyon 183 bin lira muhammen bedel belirlendi. İhaleler 29 Nisan 2026’da saat 10:30 ve 11.00’de yapılacak.

Dikkat çeken detay ise her iki parsel için de 13 Kasım 2002’den bu yana imar planı bulunmaması oldu.