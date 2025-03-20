THY ve Halkbank düğmeye bastı! SPK harekete geçti, o hamle sonrası 2 yılın ardından bir ilk yaşandı

Piyasalarda yaşananların ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alım programlarına ilişkin önemli bir adım attı. İkinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere şirketlerin yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatabileceği ve mevcut geri alım programlarına belirli esneklikler sağlanacağı bildirildi.

THY PAY GERİ ALIMI İSTEDİ

SPK'nın bu açıklamasının ardından şirketler pay geri alımlarına başladı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, yaklaşık 5 ay sonra ilk kez Borsa İstanbul'da pay geri alımı yaptı. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam 166 bin TL nominal tutarlı işlemler 298,25-299,00 TL aralığında gerçekleştirildi. Banka en son 14 Ekim 2024 tarihinde pay geri alımı yapmıştı.

HALBANK'TAN 2 YILIN ARDINDAN BİR İLK

SPK'nın kararının ardından harekete geçen bir diğer şirket ise Halkbank oldu. Kamu bankası 22 ay sonra ilk kez Borsa İstanbul'da pay geri alımı yaptı.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam 2 milyon TL nominal tutarlı işlemler 21,16-21,24 TL aralığında gerçekleştirildi. Banka en son 26 Mayıs 2023 tarihinde pay geri alımı yapmıştı.

Yeni kararın ardından harekete geçen bir diğer şirket ise AgeSA oldu. AgeSA'nın Pay Geri Alım Programı sona erdi. Şirket yeni Pay Geri Alım Programı'nın kabul edilmesine ve söz konusu Pay Geri Alım Programı kapsamında, Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verildi.