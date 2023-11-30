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THYAO Analizi: Ekonomide yeni düzenlemeler

30.11.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de kabotaj yapan gemi kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezalarının üst sınırı artırılacak. Ayrıca, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun'da bulunan tutarlar güncellenecek. Gemilerde izinsiz yolcu taşıma ve taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşıma cezaları artırılacak. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek.

THYAO Analizi: Ekonomide yeni düzenlemeler

Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin madde 31 Aralık 2028'e kadar uzatılırken, banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası ilk konut dışında kaldırılıyor. Gerçek kişilerin internet üzerinden içerik paylaşan sosyal medya üreticilerinin kazançları ile mobil uygulama geliştirenlerin gelirleri vergiden muaf olacak.

Ayrıca, gerçek kişilerin yurtdışındaki kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf tutulacak. Yatırım, inşaat, onarım ve taşımacılık işleri için yapılan belgesiz giderlere indirim konusu yapabilme imkanı kaldırılıyor. Ayrıca, yurt dışında verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançların tamamı Türkiye'ye transfer edilmezse vergi oranı yüzde 80'e çıkarılıyor.

Makina ve teçhizat için uygulanan amortisman süresi uzatılırken, finans şirketleri için enflasyon muhasebesi erteleniyor. Ayrıca, sporcu ücretlerinin tevkif suretiyle vergilendirilmesi süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, Katma Değer Vergisi beyannamelerini belirlenen tarihlerde vermekle yükümlü olacak.

Özelleştirme ihaleleri elektronik ortamda yapılabilecek, tütün ve alkol piyasasının düzenlenmesine ilişkin kanunda değişiklikler yapılacak. Kamu ihaleleri ve sözleşmeleriyle ilgili bir dizi düzenlemeyle, mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçları Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine tabi olacak. Motorlu araç ticareti yapanlar arasındaki sözleşmelerin noterde düzenlenmesine yönelik düzenleme yargıda ihtilaf konusu olmaktan çıkarılıyor. Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi süresi 1 Aralık 2033 tarihine kadar uzatılırken, petrol piyasası kanununda yanıltıcı belge düzenleme suçlarına karşı lisans verilmeme önlemi alınıyor.

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Grafik TradingView’den

THYAO'nun mevcut fiyatı 255 TL'dir ve tarihsel performansı oldukça etkileyici son dönemdeki günlük %5'in üzerindeki düşüş, kısa vadeli volatiliteyi göstermektedir. Teknik analize göre, hareketli ortalamalara dayalı göstergeler, satış sinyalleri vermektedir. Örneğin, 10 günlük basit hareketli ortalama (SMA) 258.56 TL ve 30 günlük SMA 257.69 TL'dir, her ikisi de mevcut fiyatın altındadır. Bu durum, kısa vadeli trendin aşağı yönlü olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Awesome Oscillator göstergesi pozitif değildir, bu da düşüş eğilimini desteklemektedir.

Temel analize geçildiğinde, şirketin 1 aylık performansının %17.35 ve 6 aylık performansının %68.99 olduğu görülmektedir. Ancak, son haftadaki performansı %5.03 negatif olarak kaydedilmiştir. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmalara dikkat çekerken, uzun vadeli görünümün hala pozitif olduğunu göstermektedir.

Dolar Endeksi'nde yapılan işlemlere dair önerilerde bulunurken, şirketin sektörü olan "Ulaştırma" dikkate alınmalıdır. Ayrıca, RSI (Relative Strength Index) göstergesinin 47.78 olması, hissenin nispeten dengede olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, THYAO'nun teknik göstergeleri kısa vadeli zayıf bir performansı var anca kriptodan daha güvenilir ve belirli yasalara bağlı olduğu kesin. 2 sayfa smart contracts yazılan ve sonra ağdan düşen kripto paralara hiç benzemiyor.

Sonuç itibariyle, Türkiye'de vergi düzenlemeleri, denizcilik sektörüne yönelik ceza artışları ve diğer ekonomik düzenlemeleri içeren geniş kapsamlı bir yasa teklifi üzerinde çalışılıyor. Teklif, vergi muafiyetlerinden sporcu ücretlerine kadar birçok alanda değişiklikler içeriyor. Bu düzenlemelerin amacı, ekonomik etkinliği artırmak ve vergi sistemindeki bazı hükümleri güncellemektir. Ekonomi anlamda güçlü bir vatan, özgür bir vatandır. Türkiye bölgesel güç olma yanında, soykırım yapan katil Netanyahu'ya ve katliamcı İsrail’e karşı mazlum Filistin’in yanında daha güçlü yer alabilecektir. İsrail ürünlerini boykot ederek yerli ve milli ürünler tercih ederek bu düzenlemelerin eylem kısmını birey olarak gerçekleştirmeliyiz.


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