TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 16 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO), 16 Ocak Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 15 Ocak Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 284,75 TL kapanış, %1,97 değişim ve 1,24 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 16 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 15 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 278,00 TL’den başladı. Seans içinde 286,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 275,50 TL görüldü ve günü 284,75 TL’den kapattı.
TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 15 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,97 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,24 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,40 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 284,75 TL, 279,25 TL, 283,25 TL, 280,25 TL, 276,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 276,00 TL – 284,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 15 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 261,66 TL, 52 günlük ortalama 245,05 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 278,67 TL ve 273,33 TL destek, 286,67 TL ve 289,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

borsa canlı borsa hisse bist 30 TOASO TOASO analizi TOASO teknik analiz TOASO günlük teknik analiz TOASO günlük işlem hacmi TOASO gün sonu kapanış
