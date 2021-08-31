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Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusuydu! Dev gıda şirketi satıldı

31.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülker Bisküvi, Topkapı'da bulunan ve etrafa yaydığı kakao ve çikolata kokusuyla bilinen, çikolata ve kakaolu ürün üreticisi Önem Gıda'yı, hakim ortağı Yıldız Holding'den 3.7 milyar liraya satın aldı.

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusuydu! Dev gıda şirketi satıldı

İstanbul Topkapı’da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata; Giresun’da fındık işleme ve fındık püresi; Ankara ve Karaman’da ise un üretimi gerçekleştiren Önem Gıda, Ülker’in başlıca tedarikçileri arasında yer alıyor. Ülker Bisküvi, Önem Gıda'yı hakim ortağı Yıldız Holding'den 3.7 milyar liraya satın aldı.

"ÜST DÜZEY SİNERJİ OLUŞTURACAĞIZ"

Önem Gıda’nın satın alma kararının, Ülker’in önümüzdeki dönem stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını söyleyen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Bu satın almayla birlikte, şirketler arası üst düzey sinerji oluşturup; Ülker olarak sürdürülebilir ve kârlı büyümemize ivme kazandıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önem Gıda’nın satın alınmasıyla beraber, çikolata ve unlu mamuller üretim sürecinin en önemli kısmının Ülker Bisküvi’ye entegre edilmesi bu satın almayı stratejik anlamda çok değerli hale getiriyor” dedi.

Kaynak: AA

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