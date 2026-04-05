TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 06 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 03 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 125,80 TL’den başladı. Seans içinde 126,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 122,60 TL görüldü ve günü 122,60 TL’den kapattı.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 03 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,39 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,28 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,26 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 122,60 TL, 125,60 TL, 122,90 TL, 119,00 TL, 117,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 117,80 TL – 125,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 03 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 136,00 TL, 52 günlük ortalama 142,09 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 117,67 TL ve 113,33 TL destek, 125,67 TL ve 129,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.