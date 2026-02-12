TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 13 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 138,60 TL’den başladı. Seans içinde 142,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 137,20 TL görüldü ve günü 139,60 TL’den kapattı.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,16 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,90 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,44 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 139,60 TL, 138,00 TL, 135,10 TL, 131,50 TL, 127,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 127,70 TL – 139,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 12 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 135,32 TL, 52 günlük ortalama 118,40 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 131,00 TL ve 123,00 TL destek, 143,00 TL ve 147,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.