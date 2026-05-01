Anne babalara daha çok izin, çocuklara yaş sınırı!

15 yaş altına sosyal medya yasağı ve doğum izninde yeni dönem başladı. Sosyal medya platformlarına yaş doğrulama, ailelere de yeni izin hakkı geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve sosyal medya kullanımı, oyun platformları, doğum izni ve çocukların korunmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Sosyal medya platformları yaş doğrulama dahil gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Kanunla ayrıca doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılırken, babalık izni de 5 günden 10 güne yükseltildi.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Kanuna göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek. Platformlar, bu hizmetin sunulmaması için yaş doğrulama sistemi dahil gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

15 yaşını doldurmuş çocuklar için ise ayrıştırılmış hizmet sunulmasına yönelik önlemler alınacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, bu kapsamda aldıkları tedbirleri kendi internet sitelerinde yayımlayacak.

EBEVEYN KONTROL ARAÇLARI ZORUNLU OLACAK

Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn kontrol araçları sunma yükümlülüğü de getirildi.

Bu araçlar; hesap ayarlarının kontrol edilmesi, ücretli üyelik ve satın alma işlemlerinin ebeveyn iznine bağlanması, kullanım süresinin izlenmesi ve sınırlandırılmasına yönelik mekanizmaları içerecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları ayrıca aldatıcı reklamları engellemek için de tedbir almakla yükümlü olacak.

GENİŞ ERİŞİMLİ PLATFORMLARA 1 SAAT ŞARTI

Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları için de yeni bir yükümlülük getirildi.

Bu platformlar, gecikmesinde sakınca bulunan haller kapsamında verilen kararların gereğini derhal ve en geç 1 saat içinde yerine getirecek.

OYUN PLATFORMLARINA YENİ YÜKÜMLÜLÜK

Kanunla oyun platformlarına ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Buna göre oyun platformları, usulüne uygun şekilde derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Derecelendirilmemiş oyunlar ise en yüksek yaş kriterine göre sınıflandırılarak sunulabilecek.

Türkiye’den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye’de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemek ve bu bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirmek zorunda olacak.

Oyun platformları da ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Bu kapsamda hesap ayarlarının kontrol edilmesi ve ücretli işlemlerin ebeveyn onayına bağlanması gibi mekanizmalar sunulacak.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKTI

Kanunla çalışma hayatına ilişkin önemli değişiklikler de yürürlüğe girdi. Kadın memur ve işçiler için doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye göre doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni uygulanacak.

Sağlık durumunun uygun olması ve doktor onayı bulunması halinde, kadın çalışanlar talep etmeleri durumunda doğumdan önceki son 2 haftaya kadar çalışabilecek. Bu süre daha önce 3 hafta olarak uygulanıyordu.

BABALIK İZNİ 10 GÜNE YÜKSELDİ

İşçilere eşlerinin doğum yapması halinde verilen ücretli mazeret izni de 5 günden 10 güne çıkarıldı.

Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan işçilere de çocuğun teslim edildiği tarihten sonra talepleri halinde 10 gün ücretsiz izin verilecek.

ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU ALANLARDA ÇALIŞMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Kanunla çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda çalışacak kişilere ilişkin yeni hükümler de getirildi.

Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imal ve ticareti, müstehcenlik, fuhuş, insan ticareti ve kasten öldürme gibi suçlardan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan kişiler; okul, kreş, yurt, okul servisi, okul kantini, çocuk kulübü, internet kafe, e-oyun yeri ve çocuk spor okulu gibi alanlarda çalıştırılamayacak.

Bu kapsamdaki kişilere söz konusu iş yerlerini açma veya işletme izni de verilmeyecek.

ADLİ SİCİL BELGESİ 6 AYDA BİR İSTENECEK

Çocukların yoğun bulunduğu iş yerlerinde çalışanlar, bu alanlarda çalışabileceklerini gösteren resmi belgeyi 6 ayda bir işverene sunmak zorunda olacak.

Yasağa aykırı şekilde işçi çalıştıran işletmelere idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın giderilmemesi halinde ise izin ve ruhsatlar iptal edilebilecek.

SOSYAL DESTEK VE BAĞIŞ DÜZENLEMELERİ

Kanunla Darülaceze’ye yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin vergi düzenlemeleri de yapıldı.

Devlet koruması altında yetişen gençlerin istihdamına yönelik şartlar da yeniden belirlendi. Özel sektörde çalıştırılmaları halinde sigorta primlerinin 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin hükümler kanunda yer aldı.

Sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde ise üst sınır en yüksek devlet memuru aylığına göre belirlenecek. Örgün yükseköğrenime devam eden gençlerde destek süresi 25 yaşına kadar uygulanabilecek.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

