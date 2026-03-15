TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 16 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 13 Mart Cuma 2026 tarihinde güne 152,90 TL’den başladı. Seans içinde 153,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 146,80 TL görüldü ve günü 148,70 TL’den kapattı.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 13 Mart Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,75 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,60 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,96 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 148,70 TL, 152,90 TL, 150,80 TL, 155,90 TL, 147,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 147,00 TL – 155,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 13 Mart Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 154,09 TL, 52 günlük ortalama 139,56 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 145,00 TL ve 142,00 TL destek, 153,00 TL ve 158,00 TL direnç noktalarıdır.

