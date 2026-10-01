TÜPRAŞ (TUPRS) 02 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde güne 376,25 TL’den başladı. Seans içinde 389,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 366,50 TL görüldü ve günü 387,00 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,86 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 8,66 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 22,80 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 387,00 TL, 376,25 TL, 376,50 TL, 391,24 TL, 398,85 TL oldu. Bu dönemde fiyat 376,25 TL – 398,85 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 01 Ekim Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 396,84 TL, 52 günlük ortalama 364,91 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 376,00 TL ve 365,00 TL destek, 398,00 TL ve 409,00 TL direnç noktalarıdır.

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