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TÜPRAŞ (TUPRS) 18 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS), 18 Haziran Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 17 Haziran Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 226,70 TL kapanış, %0,58 değişim ve 4,84 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TÜPRAŞ (TUPRS) 18 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 1,17%
ALARK -2,99%
AEFES -0,94%
ARCLK -1,80%
ASELS 0,25%
ASTOR -4,05%
BTCIM 0,00%
BIMAS -0,39%
BRSAN -0,73%
CANTE 0,00%
CIMSA -2,54%
CCOLA 0,12%
DSTKF 2,14%
DOAS -2,48%
EKGYO 0,65%
ENKAI -1,59%
EREGL -2,23%
FROTO -1,92%
GARAN 0,57%
GUBRF -3,53%
HEKTS -3,02%
ISCTR -0,47%
KRDMD -3,48%
KCHOL -2,20%
KONTR 0,00%
KUYAS -0,29%
MAVI 0,43%
MIATK 1,28%
MGROS -2,51%
OYAKC -1,82%
PASEU 1,67%
PGSUS -2,17%
PETKM 1,67%
SAHOL -0,99%
SASA 1,11%
SISE -2,26%
HALKB 0,71%
TSKB -1,07%
TAVHL -0,58%
TOASO 1,62%
TRMET 2,36%
TUPRS 0,58%
TRALT -0,50%
THYAO -1,45%
TTKOM -3,18%
TCELL -2,69%
TURSG -2,60%
ULKER -1,04%
VAKBN -0,35%
YKBNK 0,99%
Hande Dağ

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde güne 225,50 TL’den başladı. Seans içinde 228,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 225,50 TL görüldü ve günü 226,70 TL’den kapattı.
TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,58 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,84 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 21,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 226,70 TL, 225,40 TL, 231,90 TL, 233,80 TL, 236,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 225,40 TL – 236,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 17 Haziran Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 239,03 TL, 52 günlük ortalama 252,32 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 222,00 TL ve 218,00 TL destek, 233,00 TL ve 240,00 TL direnç noktalarıdır.

TÜPRAŞ (TUPRS) 18 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TÜPRAŞ (TUPRS) 18 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
HALKB
48.5
12.153.053.602,39
% 0.71
18:10
THYAO
321.75
10.381.745.595,75
% -1.45
18:10
ASELS
395
8.805.101.842,00
% 0.25
18:10
AKBNK
78
8.743.603.628,15
% 1.17
18:10
SASA
2.74
8.291.026.230,27
% 1.11
18:10
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