TÜPRAŞ (TUPRS) 25 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde güne 220,00 TL’den başladı. Seans içinde 220,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 216,10 TL görüldü ve günü 216,80 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,63 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,89 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 13,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 216,80 TL, 220,40 TL, 220,70 TL, 226,90 TL, 224,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 216,80 TL – 226,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 24 Haziran Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 232,11 TL, 52 günlük ortalama 248,87 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 212,67 TL ve 209,33 TL destek, 222,67 TL ve 229,33 TL direnç noktalarıdır.

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