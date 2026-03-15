Tüpraş (TUPRS) temettü dağıtıyor! Hesaplara ne zaman geçecek?

Temettü yatırımcılarının yakından takip ettiği Tüpraş (TUPRS) için ödeme takvimi belli oldu. Şirket toplam 33 milyar TL temettü dağıtacak. İlk taksit için geri sayım başlarken yatırımcılar "TUPRS temettü ne zaman yatacak""TUPRS hisse başına ne kadar temettü verilecek?" sorularının yanıtını arıyor. İşte tüm detaylar!

Tüpraş (TUPRS) temettü dağıtıyor! Hesaplara ne zaman geçecek?
Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'un temettü verimi yüksek şirketleri arasında yer alan Tüpraş (TUPRS) yatırımcılarına dağıtacağı temettü için geri sayım başladı. Şirketin genel kurulda onaylanan temettü kararı kapsamında toplam 33 milyar TL temettü ödemesi yapılacak.

Tüpraş temettü ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk taksit için ödeme tarihi ise belli oldu.

TUPRS TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ilk taksit temettü ödemesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'daki takas sistemi nedeniyle temettü ödemeleri yatırımcı hesaplarına T+2 takas süresi ile aktarılıyor. Bu nedenle Tüpraş temettü tutarları 18 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcı hesaplarında kullanılabilir olacak.

TÜPRAŞ HİSSE BAŞINA TEMETTÜ NE KADAR?

Tüpraş yatırımcılarına ilk taksit kapsamında şu tutarlarda temettü dağıtacak:
Brüt temettü: 10,38 TL
Net temettü: 8,82 TL

Şirketin açıkladığı verilere göre temettü dağıtım oranı brüt yüzde 1037,99, net yüzde 882,29 seviyesinde gerçekleşti.

TUPRS TEMETTÜ VERİMİ

Tüpraş'ın ilk taksit temettü ödemesinde temettü verimi yaklaşık yüzde 3,94 seviyesinde hesaplandı.

Temettü almaya hak kazanmak isteyen yatırımcıların 13 Mart 2026 tarihli seans kapanışı itibarıyla TUPRS hisselerine sahip olması gerekiyordu.

TEMETTÜ YATIRIMCI HESAPLARINA NE ZAMAN GEÇECEK?

Borsa İstanbul uygulamasına göre temettü ödemeleri T+2 takas süresi ile yatırımcı hesaplarına aktarılıyor.

Bu nedenle 16 Mart'ta yapılacak ödeme, yatırımcıların hesaplarında 18 Mart 2026 Çarşamba günü kullanılabilir olacak.

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

