Tüpraş (TUPRS) temettü dağıtıyor! Hesaplara ne zaman geçecek?

Borsa İstanbul'un temettü verimi yüksek şirketleri arasında yer alan Tüpraş (TUPRS) yatırımcılarına dağıtacağı temettü için geri sayım başladı. Şirketin genel kurulda onaylanan temettü kararı kapsamında toplam 33 milyar TL temettü ödemesi yapılacak.

Tüpraş temettü ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk taksit için ödeme tarihi ise belli oldu.

TUPRS TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ilk taksit temettü ödemesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'daki takas sistemi nedeniyle temettü ödemeleri yatırımcı hesaplarına T+2 takas süresi ile aktarılıyor. Bu nedenle Tüpraş temettü tutarları 18 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcı hesaplarında kullanılabilir olacak.

TÜPRAŞ HİSSE BAŞINA TEMETTÜ NE KADAR?

Tüpraş yatırımcılarına ilk taksit kapsamında şu tutarlarda temettü dağıtacak:

Brüt temettü: 10,38 TL

Net temettü: 8,82 TL

Şirketin açıkladığı verilere göre temettü dağıtım oranı brüt yüzde 1037,99, net yüzde 882,29 seviyesinde gerçekleşti.

TUPRS TEMETTÜ VERİMİ

Tüpraş'ın ilk taksit temettü ödemesinde temettü verimi yaklaşık yüzde 3,94 seviyesinde hesaplandı.

Temettü almaya hak kazanmak isteyen yatırımcıların 13 Mart 2026 tarihli seans kapanışı itibarıyla TUPRS hisselerine sahip olması gerekiyordu.

TEMETTÜ YATIRIMCI HESAPLARINA NE ZAMAN GEÇECEK?

Borsa İstanbul uygulamasına göre temettü ödemeleri T+2 takas süresi ile yatırımcı hesaplarına aktarılıyor.

Bu nedenle 16 Mart'ta yapılacak ödeme, yatırımcıların hesaplarında 18 Mart 2026 Çarşamba günü kullanılabilir olacak.