TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 03 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT), 03 Aralık Çarşamba 2025 için hazırlanan analizde, 02 Aralık Salı 2025 kapanış verilerine göre 35,26 TL kapanış, %2,50 değişim ve 4,42 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Taner Şahin

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi 02 Aralık 2025 tarihinde güne 34,50 TL’den başladı. Seans içinde 35,68 TL seviyesine yükseldi, en düşük 34,34 TL görüldü ve günü 35,26 TL’den kapattı.
TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi için 02 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,50 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,42 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 125,59 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 35,26 TL, 34,40 TL, 34,94 TL, 37,64 TL, 37,84 TL oldu. Bu dönemde fiyat 34,40 TL – 37,84 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesinin 02 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 34,12 TL, 52 günlük ortalama 28,88 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 33,67 TL ve 32,33 TL destek, 36,67 TL ve 38,33 TL direnç noktalarıdır.

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 03 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz 1

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 03 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz 2

Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 TRALT TRALT teknik analiz TRALT analizi TRALT günlük teknik analiz TRALT günlük işlem hacmi TRALT gün sonu kapanış
