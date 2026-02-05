TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) 06 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 47,80 TL’den başladı. Seans içinde 48,78 TL seviyesine yükseldi, en düşük 45,52 TL görüldü ve günü 46,08 TL’den kapattı.

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesi için 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-4,16 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,23 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 131,72 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 46,08 TL, 48,08 TL, 49,04 TL, 49,20 TL, 54,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 46,08 TL – 54,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK ALTIN ISLETMELERI (TRALT) hissesinin 05 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 49,80 TL, 52 günlük ortalama 44,18 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 43,33 TL ve 40,67 TL destek, 51,33 TL ve 56,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.