TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 06 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 318,50 TL’den başladı. Seans içinde 322,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 316,00 TL görüldü ve günü 317,00 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,09 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 20,73 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 64,93 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 317,00 TL, 320,50 TL, 318,75 TL, 305,75 TL, 304,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 304,00 TL – 320,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 05 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 298,73 TL, 52 günlük ortalama 284,00 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 307,33 TL ve 297,67 TL destek, 323,33 TL ve 329,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.