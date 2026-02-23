TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 24 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 325,75 TL’den başladı. Seans içinde 326,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 315,25 TL görüldü ve günü 315,75 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,48 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 18,64 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 58,34 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 315,75 TL, 320,50 TL, 312,50 TL, 328,25 TL, 345,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 312,50 TL – 345,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 23 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 321,55 TL, 52 günlük ortalama 297,96 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 303,00 TL ve 291,00 TL destek, 336,00 TL ve 357,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.