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TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 25 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO), 25 Haziran Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 24 Haziran Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 324,75 TL kapanış, %-0,08 değişim ve 13,63 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 25 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,56%
AKSEN -0,30%
ALARK 2,00%
AEFES 0,49%
ARCLK -0,59%
ASELS -6,25%
ASTOR 0,68%
BTCIM -1,13%
BIMAS -2,29%
BRSAN -1,62%
CANTE -4,76%
CIMSA -1,16%
CCOLA -0,84%
DSTKF 0,15%
DOAS -1,27%
EKGYO -0,38%
ENKAI -0,94%
EREGL 0,30%
FROTO -1,71%
GARAN -0,21%
GUBRF -2,30%
HEKTS -8,52%
ISCTR -0,53%
KRDMD 1,50%
KCHOL 0,73%
KUYAS 0,00%
MAVI -1,69%
MIATK -2,06%
MGROS 0,14%
OYAKC -1,62%
PASEU -0,79%
PGSUS -0,62%
PETKM -3,28%
SAHOL 0,66%
SASA -3,79%
SISE -0,09%
HALKB -4,40%
TSKB -1,06%
TAVHL 0,53%
TOASO -1,16%
TRMET -1,36%
TUPRS -1,63%
TRALT -3,01%
THYAO -0,08%
TTKOM -0,16%
TCELL -0,54%
TURSG 0,95%
ULKER -2,99%
VAKBN -1,48%
YKBNK -0,37%
Recep Demircan

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde güne 325,25 TL’den başladı. Seans içinde 328,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 323,25 TL görüldü ve günü 324,75 TL’den kapattı.
TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,08 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,63 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 41,95 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 324,75 TL, 325,00 TL, 324,75 TL, 326,75 TL, 328,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 324,75 TL – 328,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 24 Haziran Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 308,69 TL, 52 günlük ortalama 310,26 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 322,67 TL ve 321,33 TL destek, 326,67 TL ve 329,33 TL direnç noktalarıdır.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 25 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 25 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
324.75
13.633.968.833,75
% -0.08
18:10
ASELS
367.5
9.585.021.843,75
% -6.25
18:10
ASTOR
298
6.767.855.201,25
% 0.68
18:10
AKBNK
80.95
6.250.286.651,70
% 0.56
18:10
ISCTR
15.1
6.167.014.188,27
% -0.53
18:10
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