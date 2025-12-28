TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 29 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 26 Aralık Cuma 2025 tarihinde güne 271,25 TL’den başladı. Seans içinde 271,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 267,25 TL görüldü ve günü 268,00 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 26 Aralık Cuma 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,20 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,96 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 22,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 268,00 TL, 271,25 TL, 271,25 TL, 270,50 TL, 272,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 268,00 TL – 272,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 26 Aralık Cuma 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 272,68 TL, 52 günlük ortalama 278,31 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 266,67 TL ve 265,33 TL destek, 270,67 TL ve 273,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.