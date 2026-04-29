TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 30 Nisan Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde güne 316,75 TL’den başladı. Seans içinde 317,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 313,00 TL görüldü ve günü 314,50 TL’den kapattı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesi için 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,40 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,53 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 30,23 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 314,50 TL, 315,75 TL, 320,50 TL, 325,00 TL, 323,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 314,50 TL – 325,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) hissesinin 29 Nisan Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 315,18 TL, 52 günlük ortalama 305,20 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 310,33 TL ve 306,67 TL destek, 321,33 TL ve 328,67 TL direnç noktalarıdır.

