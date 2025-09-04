Türk robotik devi DOF robotik halka arz için gün sayıyor!

Türkiye'nin önde gelen robotik şirketlerinden DOF Robotik Sanayi A.Ş., halka arz için geri sayıma başladı. Şirketin sermayesinin yüzde 29,03'lük kısmı, 3-4-5 Eylül tarihlerinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' yöntemiyle halka arz edilecek. TSKB ve Yatırım Finansman'ın liderliğinde gerçekleşecek bu önemli adım, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasında ve sektördeki konumunu daha da güçlendirmesinde kritik bir rol oynayacak.

DOF Robotik, özellikle otonom robot sistemleri ve entegre hareket simülatörleri alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Dijital deneyim teknolojileriyle de adından söz ettiren şirket, küresel ölçekte önemli projelere imza atıyor. Altı kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan DOF Robotik, Universal Studios, Marvel ve Warner Bros gibi dünyanın en popüler tema parklarına özel ürünler geliştiriyor. Angry Birds, Monster Jam, Transformers ve Smurfs gibi ünlü markalarla da iş birliği yaparak, sanal gerçeklik ortamlarını özel efektlerle zenginleştiriyor ve benzersiz oyun deneyimleri sunuyor. Halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından, yatırımcılar talep toplama sürecini yakından takip ediyor.

Yatırımcılar, DOF Robotik'in halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığını ve hangi bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceklerini araştırıyor. Halka arzın detayları ve şirketin gelecekteki projeksiyonları, yatırımcıların karar verme sürecinde önemli bir etken olacak. Şirketin sahibi ve yönetim kadrosu da yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin nerelerde kullanılacağı ve şirketin büyüme stratejileri hakkında detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

DOF Robotik'in halka arzı, Türk robotik sektörünün geldiği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Şirketin uluslararası arenadaki başarıları ve yenilikçi projeleri, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Halka arzın başarılı bir şekilde tamamlanması, DOF Robotik'in büyüme hedeflerine ulaşmasına ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacaktır. Yatırımcıların halka arza gösterdiği ilgi, şirketin geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.