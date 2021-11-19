Türk şirket, İsviçreli dev şirketin LPG terminalini devraldı

BDY Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koray Güzelderen, yaptığı açıklamada, Karadeniz LPG'nin 4 yıldır Glencore tarafından işletildiğini bildirdi.

"3 AYDIR GÖRÜŞLÜYOR"

Bloomberg'te yer alan habere göre, terminalin alım sürecine yönelik 3 ay önce başladıkları görüşmelerin sonuçlandığını aktaran Güzelderen, "Yaklaşık 15 yıllık bir geçmişi olan ve 6 bin metreküp kapasiteye sahip Karadeniz LGP terminalinin şirket bünyemize katılması lojistik anlamda çok önemli. Karadeniz LPG'nin satın alınmasıyla lojistik operasyonlarımızı optimize ediyoruz. Bu tesisin alınmasıyla Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki tedarik zincirimizi genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.



