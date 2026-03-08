FİNANS

TURK TELEKOM (TTKOM) 09 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK TELEKOM (TTKOM), 09 Mart Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 06 Mart Cuma 2026 kapanış verilerine göre 59,10 TL kapanış, %-3,43 değişim ve 0,86 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Şevket Taner Şahin

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi 06 Mart Cuma 2026 tarihinde güne 61,25 TL’den başladı. Seans içinde 61,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 58,50 TL görüldü ve günü 59,10 TL’den kapattı.
TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi için 06 Mart Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,43 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,86 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 14,33 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 59,10 TL, 61,20 TL, 62,45 TL, 63,95 TL, 65,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 59,10 TL – 65,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesinin 06 Mart Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 68,18 TL, 52 günlük ortalama 64,45 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 57,00 TL ve 55,00 TL destek, 63,00 TL ve 67,00 TL direnç noktalarıdır.

TURK TELEKOM (TTKOM) 09 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TURK TELEKOM (TTKOM) 09 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
276.75
15.681.895.137,50
% -2.64
18:10
TUPRS
258
15.622.859.734,30
% 4.54
18:10
ASELS
333.5
11.659.170.492,25
% -3.33
18:10
AKBNK
74.05
8.980.330.520,30
% -6.97
18:10
ISCTR
14.22
6.905.437.699,16
% -5.07
18:10
