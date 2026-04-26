FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uçak biletleri zamlanabilir! Sebep bu kez yakıt fiyatları değil

İran’daki savaşın etkisiyle jet yakıtı fiyatları yükselirken, havayolu şirketleri bilet fiyatlarını artırdı. Uzmanlara göre talep güçlü kaldıkça fiyatların düşmesi beklenmiyor.

Begüm Özkaynak
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İran’daki savaşın ardından jet yakıtı maliyetlerinde yaşanan sert artış, küresel havayolu sektöründe bilet fiyatlarını yukarı çekti. Ancak uzmanlar, yakıt fiyatları düşse bile bilet ücretlerinde kalıcı bir gerileme beklenmemesi gerektiğini belirtiyor. Bunun temel nedeni ise artan seyahat talebi.

ABD’nin en büyük dört havayolu şirketi (United, American, Delta ve Southwest), geçen yıl günlük ortalama 100 milyon dolar yakıt harcaması yaptı. Ancak artan fiyatlarla birlikte şirketlerin maliyetleri milyarlarca dolar yükseldi. Delta Air Lines, yalnızca mevcut çeyrekte 2 milyar dolarlık ek yakıt maliyetiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

YAKIT FİYATLARI ARTTI AMA ASIL ETKEN TALEP

Havayolu şirketleri, artan maliyetleri yolculara yansıtırken, güçlü seyahat talebi de fiyatların yüksek kalmasında belirleyici oluyor. United Airlines CEO’su Scott Kirby, yolcuların geçen yıla göre mil başına ortalama %20 daha fazla ödeme yaptığını belirtti.

American Airlines CEO’su Robert Isom ise yolcuların daha fazla ücret ödemeye alıştığını ve yaz sezonu rezervasyonlarının güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

BİLETLER DAHA DA ARTABİLİR

Sektör verilerine göre havayolu şirketleri bu yıl şimdiden 5 kez fiyat artışına gitti. Uzmanlar, artan maliyetlerin yalnızca bir kısmının fiyatlara yansıtıldığını ve bilet ücretlerinde yeni artışların gelebileceğini belirtiyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ HAVAYOLLARI ZORLANIYOR

Artan yakıt maliyetleri, düşük maliyetli havayolu şirketlerini de zorluyor. ABD merkezli Spirit Airlines, son dönemde iflas riskiyle karşı karşıya kalırken, sektörde rekabetin azalması durumunda bilet fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği ifade ediliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emtia piyasaları sarsıldı: Petrol yükseldi, metaller gerilediEmtia piyasaları sarsıldı: Petrol yükseldi, metaller geriledi
Demirci kirazında hedef 20 bin ton rekolte!Demirci kirazında hedef 20 bin ton rekolte!

Anahtar Kelimeler:
uçak bilet yakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.