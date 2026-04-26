Uçak biletleri zamlanabilir! Sebep bu kez yakıt fiyatları değil

İran’daki savaşın ardından jet yakıtı maliyetlerinde yaşanan sert artış, küresel havayolu sektöründe bilet fiyatlarını yukarı çekti. Ancak uzmanlar, yakıt fiyatları düşse bile bilet ücretlerinde kalıcı bir gerileme beklenmemesi gerektiğini belirtiyor. Bunun temel nedeni ise artan seyahat talebi.

ABD’nin en büyük dört havayolu şirketi (United, American, Delta ve Southwest), geçen yıl günlük ortalama 100 milyon dolar yakıt harcaması yaptı. Ancak artan fiyatlarla birlikte şirketlerin maliyetleri milyarlarca dolar yükseldi. Delta Air Lines, yalnızca mevcut çeyrekte 2 milyar dolarlık ek yakıt maliyetiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

YAKIT FİYATLARI ARTTI AMA ASIL ETKEN TALEP

Havayolu şirketleri, artan maliyetleri yolculara yansıtırken, güçlü seyahat talebi de fiyatların yüksek kalmasında belirleyici oluyor. United Airlines CEO’su Scott Kirby, yolcuların geçen yıla göre mil başına ortalama %20 daha fazla ödeme yaptığını belirtti.

American Airlines CEO’su Robert Isom ise yolcuların daha fazla ücret ödemeye alıştığını ve yaz sezonu rezervasyonlarının güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

BİLETLER DAHA DA ARTABİLİR

Sektör verilerine göre havayolu şirketleri bu yıl şimdiden 5 kez fiyat artışına gitti. Uzmanlar, artan maliyetlerin yalnızca bir kısmının fiyatlara yansıtıldığını ve bilet ücretlerinde yeni artışların gelebileceğini belirtiyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ HAVAYOLLARI ZORLANIYOR

Artan yakıt maliyetleri, düşük maliyetli havayolu şirketlerini de zorluyor. ABD merkezli Spirit Airlines, son dönemde iflas riskiyle karşı karşıya kalırken, sektörde rekabetin azalması durumunda bilet fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği ifade ediliyor.