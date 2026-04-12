TURK TELEKOM (TTKOM) 13 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi 10 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 62,35 TL’den başladı. Seans içinde 63,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 62,15 TL görüldü ve günü 63,55 TL’den kapattı.

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi için 10 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,75 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,06 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 16,77 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 63,55 TL, 61,85 TL, 61,00 TL, 57,20 TL, 59,05 TL oldu. Bu dönemde fiyat 57,20 TL – 63,55 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesinin 10 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 59,39 TL, 52 günlük ortalama 63,96 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 59,00 TL ve 55,00 TL destek, 65,00 TL ve 67,00 TL direnç noktalarıdır.

