TURK TELEKOM (TTKOM) 20 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi 19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 62,45 TL’den başladı. Seans içinde 63,65 TL seviyesine yükseldi, en düşük 61,85 TL görüldü ve günü 62,45 TL’den kapattı.

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesi için 19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,64 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,46 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 23,31 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 62,45 TL, 62,05 TL, 61,80 TL, 59,55 TL, 59,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 59,40 TL – 62,45 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURK TELEKOM (TTKOM) hissesinin 19 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 58,44 TL, 52 günlük ortalama 57,31 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 60,00 TL ve 58,00 TL destek, 63,00 TL ve 64,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.