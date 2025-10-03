TURK TELEKOM (TTKOM) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı dikkat çekmektedir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu izlemektedir.

Günlük işlem verilerine göre, hissenin açılış fiyatı 52,50 TL olmuştur. Gün içinde en yüksek 53,05 TL seviyesine ulaşılmıştır. En düşük fiyat ise 52,15 TL olarak kaydedilmiştir. Şu anda hissenin işlem fiyatı 52,70 TL’dir.

Önceki gün kapanış fiyatı da 52,50 TL’dir. Bu durumda, gün içi en yüksek fiyat, bir önceki kapanışa göre %1,05'lik bir artış göstermektedir. En düşük fiyat ise %0,67'lik bir düşüş sergilemektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları incelendiğinde, 52,70 TL, 52,50 TL, 50,80 TL, 50,55 TL ve 50,95 TL seviyeleri görülmektedir. Bu veriler, hissenin son günlerde istikrarlı bir yükseliş trendinde olduğunu göstermektedir. 50 TL seviyesinin üzerinde kalmayı başarmıştır.

Destek ve direnç seviyelerine baktığımızda, Türk Telekom hissesinin teknik analizi 44,80 TL ve 45,66 TL’yi destek noktası olarak belirlemiştir. Direnç seviyeleri ise 52,75 TL, 53,70 TL ve 57,00 TL olarak öngörülmektedir. Bu seviyeler, hissenin kısa vadeli fiyat hareketleri için önemli referanslardır.

Gün sonuna doğru, hissenin 52,70 TL seviyesindeki işlem fiyatı, 52,75 TL’lik direnç seviyesini test etme potansiyeline sahiptir. Eğer bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse, 53,70 TL ve 57,00 TL direnç seviyelerine doğru bir yükseliş beklenmektedir. Öte yandan, 52,15 TL seviyesinin altına inilmesi durumu, 44,80 TL ve 45,66 TL destek seviyelerini gündeme getirebilir.

Türk Telekom hissesinin performansı, son günlerdeki yükseliş trendine devam etmektedir. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini dikkate alarak karar vermeleri oldukça önemlidir. Piyasa koşulları ve şirketin finansal durumu göz önünde bulundurulmalıdır.